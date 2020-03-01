Екатеринбург может стать местом проведения чемпионатов по фигурному катанию

18:13 | 11.03.2020

Фото: tatler.ru

Мэрия Екатеринбурга подаст заявки на проведение чемпионатов России и Европы по фигурному катанию. Об этом сообщила начальник управления по физической культуре и спорту региона Людмила Фитина.



По словам Фитиной, с учетом строительства новой ледовой арены есть мечта провести в Екатеринбурге чемпионаты России и Европы по фигурному катанию. В ближайшее время будут готовиться заявки.



Напомним, что в центре уральской столицы возводят «УГМК-Арену», которая будет вмещать 15 тысяч зрителей. Планируется, что в эксплуатацию ее сдадут летом 2022 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»