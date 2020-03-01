На мосту около ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге повесили камеры

17:54 | 11.03.2020

Фото: twitter.com

В Екатеринбурге на мосту около ТРЦ «Карнавал» на улице Халтурина сотрудники ГИБДД повесили новые камеры. В ведомстве сообщили, что камеры призваны следить за скоростью автомобилистов.



Максимальная разрешенная скорость на данном участке составляет 60 км/ч. В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что камеры начнут работать в ближайшее время. На данный момент специалисты подготавливают оборудование.



Напомним, что ранее камеры установили на перекрестке улиц Халтурина – Опалихинская и на спуске с моста в направлении центра Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»