Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге

17:30 | 11.03.2020

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Васильева, устроившего ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. Его обвиняют в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», а также п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц».



Как рассказали veved.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, четвертого августа около четырех часов ночи Васильев находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице 40-летия Комсомола, обнаружил ключи от автомобиля «КИА РИО», который принадлежал его знакомому. Васильев воспользовался состоянием сильного алкогольного опьянения владельца машины и завладев ключами уехал на данном автомобиле вместе со своим вторым знакомым.



Около пяти часов утра обвиняемый, двигаясь по улице Малышева в сторону Московской со скоростью более 90 км/ч, хотя разрешенная скорость была не более 60 км/ч, не справился с управлением автомобилем, в результате чего допустил столкновение со стоящими перед перекрестком Малышева – Московская автомобилями «SsangYong Kyron» и «Лада Гранта».



– После столкновения автомобиль «Лада Гранта» отбросило на стоящий впереди автомобиль «Тойтоа Королла», который, в свою очередь, отбросило на стоящий впереди автомобиль «Фольксваген Поло». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «КИА РИО» получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни. Кроме того, водитель и пассажир автомобиля «Лада Ганта» получили телесные повреждения, повлекшие их смерть на месте дорожно-транспортного происшествия спустя непродолжительный промежуток времени, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



В ближайшее время копия обвинительного заключения будет передана Васильеву, а дело будет передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»