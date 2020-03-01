Свердловская Госавтоинспекция проверила около шести тысяч автобусов

17:02 | 11.03.2020

С начала 2020 года Госавтоинспекция Свердловской области проверила около шести тысяч автобусов, которые задействованы в перевозках пассажиров. Об этом заявили в отделе пропаганды свердловской ГИБДД.



Как сообщили в ведомстве, на городских маршрутах применяют метод негласной проверки – когда в автобусе находится автоинспектор под видом пассажира и во время движения транспорта по маршруту фиксирует допущенные водителем нарушения ПДД.



Так, за два месяца сотрудники полиции обнаружили около двух тысяч нарушений ПДД, среди которых также были технические неисправности автобусов: неработающие световые приборы, неисправное рулевое управление и тормозную систему, плохое состояние колес и шин. Инспекторы приняли меры по запрету эксплуатации данных автобусов. Также в некоторых автобусах замечено отсутствие аптечек и огнетушителей.



В результате проверок составлены административные материалы в отношении 95 должностных лиц и 19 юридических. Также в адрес руководителей автопредприятий внесено 66 представлений и 91 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»