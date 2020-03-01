В Екатеринбурге готовят митинг в поддержку путинских поправок в Конституцию

16:49 | 11.03.2020

Фото: Александр Грабовский

В министерство общественной безопасности Свердловской области подано уведомление о проведении митинга – патриотической акции в поддержку внесения поправок в Конституцию России, предложенных президентом Владимиром Путиным. Акция намечена на 21 марта на 12:00.



Вторым пунктом митинга значится внесение в Конституцию РФ статуса «Ветерана боевых действий».



Организаторы планируют провести мероприятие в Екатеринбурге на площади Советской армии у мемориального комплекса «Черный тюльпан». Ожидается, что участие в нем примут до 300 человек.



Заявку на мероприятие подал председатель Екатеринбургской городской общественной организации «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, участников локальных войн, военных конфликтов и миротворческих операций» Михаил Горюнов. Также среди организаторов значится член Общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин и ряд известных в уральской столице «афганцев». Заявка была подана 6 марта.



Напомним, что 10 марта Владимир Путин заявил, что президентские сроки после принятия поправок к Конституции можно «обнулить», если это одобрит Конституционный суд. Госдума поддержала инициативу об обнулении сроков: за проголосовали 380 депутатов, против — 43. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

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