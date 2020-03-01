Почти 244 тысячи екатеринбуржцев прошли медосмотр

16:41 | 11.03.2020

Фото: Никита Дубинский

Сегодня на очередном заседании члены постоянной комиссии по соцзащите и здравоохранению гордумы Екатеринбурга обсудили итоги проведения диспансеризации и профилактических медосмотров в прошлом году.



Замначальника управления здравоохранения Екатеринбурга Светлана Хохлова сообщила, что в 2019 году осмотр специалистов прошли 243 860 человек. Проводили профилактические мероприятия 14 медицинских организаций, 9 из которых являются муниципальными.



Среди впервые выявляемых во время диспансеризации заболеваний у горожан лидируют болезни системы кровообращения (40,4 %), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (29,7 %). Также были выявлены болезни мочеполовой системы, органов дыхания, пищеварения и злокачественные новообразования.



Управление здравоохранения Екатеринбурга напоминает, что для записи на диспансеризацию, необходимо оставить соответствующую заявку через личный кабинет на официальном портале города, воспользоваться сайтом государственных услуг либо позвонить по телефону: +7 (343) 204-76-76.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»