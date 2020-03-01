В столице Урала прошли «пешеходные» рейды

15:44 | 11.03.2020

Сегодня утром в екатеринбургском микрорайоне Компрессорный сотрудники ГАИ провели «пешеходные» рейды. Инспекторы ловили тех, кто перебегает проезжую часть в неположенном месте.



С начала 2020 года на территории Екатеринбурга произошло 20 ДТП с участием детей. В результате этих аварий 23 ребенка получили травмы. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу, полицейским помогали сотрудники по делам несовершеннолетних и отряд добровольной народной дружины.



Для проведения «пешеходных» рейдов выбирались оживленные участки дороги с зонами нерегулируемых пешеходных переходов. Участниками мероприятия стали водители и сами пешеходы.



Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что водителям при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость, быть предельно внимательными и готовыми остановиться в любой момент. Детей же попросили не выбегать неожиданно на дорогу под колеса автомобилей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»