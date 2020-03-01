Жители Свердловской области выйдут на пикеты против мусорной реформы

15:15 | 11.03.2020

Фото: Алексей Колчин для ЕАН

Свердловчане выйдут на одиночные пикеты против попыток строительства полигонов и мусоросортировочных комплексов без согласования с местными жителями. Так область присоединится к Всероссийскому дню экопротеста.



Пикеты пройдут 15 марта. На них выйдут жители уральской столицы, Березовского, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Сысерти и Красноуфимска.



Как сообщает экоактивист Эдуард Мансуров, проблемы у этих житель разные: где-то мусорокомплекс хотят построить в экологически чистом месте, например, в Красноуфимске, где-то полигон расширяют вплотную к жилым домам, как в Березовском и Верхней Пышме. «Но причина у всех этих проблем одна: при выборе мест размещения объектов мусорной инфраструктуры минЖКХ не спрашивает мнения местных жителей», – заявляет Мансуров.



По словам экоактивиста, в Екатеринбурге одиночные пикеты начнутся у памятника Ленину напротив городской администрации в 11:00 и продлятся до вечера.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»