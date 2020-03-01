В Екатеринбурге пьяный водитель врезался в дерево

Сегодня, 11 марта, нетрезвый водитель за рулем автомобиля Ford врезался в дерево. Как сообщает ИА «Ночные новости», ДТП произошло днем на Юго-Западе.Как рассказали очевидцы, автомобиль двигался по проезду Решетникова в направлении улицы Бардина, когда его «повело». Машина съехала с проезжей части и влетела в дерево, которое растет около дороги в сквере. Очевидцы также утверждают, что водитель иномарки был нетрезв.После случившегося водитель спокойно дождался сотрудников ГИБДД. Прибывшие полицейские предложили ему пройти медосвидетельствование, однако мужчина отказался. Он признался, что был пьян, и свою вину отрицать не стал.К счастью, в результате аварии никто не пострадал.