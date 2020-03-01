В екатеринбургской мэрии рассказали о программе празднования Дня Победы

13:53 | 11.03.2020

Фото: inbusiness.kz

Мэрия Екатеринбурга опубликовала программу мероприятий к 9 мая. Они начнутся уже 27 апреля.



Так, 27 апреля в городе стартует парусная регата «Чемпионат города Екатеринбурга в классе SB20», также в этот день пройдет прием ветеранов спорта в Синара Центре. С 29 апреля начнется Вахта памяти «Пост №1» и интерактивная выставка «Уральский ковчег» в Литературном квартале.



Также в рамках предпраздничных мероприятий состоится встреча женщин – ветеранов Войны, митинг, посвященный 75-летию Великой Победы, прием ветеранов главой города и многое другое.



В День Победы, 9 мая, горожан ожидает традиционный парад Победы, концертные программы и салют.



Полностью с программой мероприятий можно ознакомиться на официальном портале администрации города.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»