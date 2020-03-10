Сотрудники свердловского ГУ МВД рассказали екатеринбургским студентам о видах мошенничеств

13:12 | 11.03.2020

Фото предоставлено В.Н.Горелых

В Екатеринбурге сотрудники ГУ МВД по Свердловской провели встречу со студентами факультета журналистики УрФУ, на которой рассказали им о видах мошенничеств, об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.



Валерий Горелых и заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска областного ГУ

подполковник Илья Батанов отметили, что в настоящее время профилактика мошеннических действий является одной из главных проблем гарнизона. По словам Батанова, за последние 2 месяца в регионе произошло 1084 преступления и раскрыто 229.



«Ни в коем случае нельзя передавать кому-либо данные своей банковской карты - ее номер и CVVкод, а также код, приходящий в смс. Неважно, кем представляется звонящий – сотрудником банка, прокуратуры, социальным работником и так далее, правильно будет узнать его имя и должность, повесить трубку и перезвонить в организацию, от лица которой он якобы выступает», - рекомендовал студентам специалист сыскного дела.



Валерий Горелых, в свою очередь, посоветовал девушкам не размещать свои интимные фото в соцсетях, так как злоумышленники могут воспользоваться ими в корыстных целях. Все сведения, которые помогут предотвратить ЧП, полковник рекомендовал сообщать на круглосуточный телефон доверия ГУ МВД области - 8 (343) 358-71-61.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»