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12:36 | 11.03.2020

На улицах Пушкина и 8 Марта в Екатеринбурге начнут укладывать гранит

На улицах Пушкина 8 Марта в уральской столице будут укладывать гранитную плитку. Работы планируют закончить до сентября.

По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, власти учли все недочеты ремонта улиц, которые были в прошлом году. Также он отметил, что за срыв сроков подрядные организации были оштрафованы.

Кроме того, Бубнов рассказал, что в конце мая, когда растает снег, власти проверят качество гранитных тротуаров.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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