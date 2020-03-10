На улицах Пушкина и 8 Марта в Екатеринбурге начнут укладывать гранит

12:36 | 11.03.2020

На улицах Пушкина 8 Марта в уральской столице будут укладывать гранитную плитку. Работы планируют закончить до сентября.



По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, власти учли все недочеты ремонта улиц, которые были в прошлом году. Также он отметил, что за срыв сроков подрядные организации были оштрафованы.



Кроме того, Бубнов рассказал, что в конце мая, когда растает снег, власти проверят качество гранитных тротуаров.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»