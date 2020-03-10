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12:23 | 11.03.2020
Фото: vologda-oblast.ru
Екатеринбуржцы выйдут на митинг против обнуления президентских сроков
Если мероприятие согласуют, то оно состоится 22 марта. Горожане будут выступать на Площади 1905 года, Площади Труда или Площади Обороны. Окончательное решение будет принято после согласования с министерством безопасности.
Напомним, вчера депутат Валентина Терешкова выступила с предложением об обнулении президентских сроков с принятием новой Конституции. С этим предложением согласился Владимир Путин, при условии, если поправку поддержит Конституционный суд.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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