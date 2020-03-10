В Свердловской области идет на спад заболеваемость ОРВИ

12:01 | 11.03.2020

Фото: amp.znaj.ua

В Свердловской области за неделю с 2 по 8 марта зарегистрировано 30,1 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Как сообщает Роспотребнадзор, это ниже уровня прошлой недели на 12%.



В частности, в Екатеринбурге зафиксировано всего 11,2 тысяч случаев заболевания, что ниже уровня прошлой недели на 26%. Кроме того, в области за прошедшую неделю было зарегистрировано 864 случая с предварительным диагнозом «пневмония». Это выше уровня прошлой недели на 13%. Больше всего в регионе болеют взрослые и дети до 2 лет.



Отмечается, что также в области ведутся профилактические мероприятия в отношении коронавирусной инфекции. Так, медики следят за состоянием граждан, прибывающих из КНР, Республики Корея, Ирана и Италии. По данным на 10 марта, врачи наблюдают за 292 гражданами.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»