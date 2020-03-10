В Екатеринбурге отремонтируют более 36 тысяч квадратных метров дорог

11:49 | 11.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге утверждена новая редакция муниципальной программы «Столица». Согласно документу, в городе должны отремонтировать более 36 тысяч квадратных метров проезжих частей улиц.



Так, в программе указан капитальный ремонт улицы Московской (IV этап); строительство улиц № 1, № 3, № 7 в жилом районе «Солнечный»; улицы Краснолесья (от Суходольской); дороги на Чкалова (от Краснолесья до Академика Сахарова); проектирование улицы Хрустальногорской, от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской; проектирование улицы Евгения Савкова (от Хрустальногорской до Косотурской); проектирование улицы Косотурской (от Евгения Савкова до Суходольской), и улицы Суходольской (от Хрустальногорской до Тенистой) с профилированием русла реки Патрушихи; строительство улицы Тимофеева-Ресовского (от Рябинина до Вильгельма де Геннина); строительство улицы Рябинина (от проспекта Академика Сахарова до Тимофеева-Ресовского); проектирование реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице Окружной и начало капитального ремонта улицы Горького на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева, в Ленинском районе.



Также в городе планируется завершить первый этап строительства улицы Анатолия Мехренцева (от Павла Шаманова до Академика Сахарова) и капитально отремонтировать проезд от Радищева до здания на Радищева, 47а.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»