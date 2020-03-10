Пропавшая на прошлой неделе в Екатеринбурге школьница нашлась

09:20 | 11.03.2020

Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге нашлась пропавшая школьница Виктория Липина. Девочка сама позвонила маме, когда узнала, что её ищут.



Напомним, девочка ушла из дома на улице Ильича 6 марта. Сейчас сотрудники полиции занимаются выяснением причин ухода ребенка из дома.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»