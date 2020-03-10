В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 25 человек

09:00 | 11.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице минувшей ночью произошел пожар в одном из жилых домов на улице 40-летия Октября. Из-за возгорания из здания пришлось эвакуировать 25 человек, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщение о возгорании поступило в 23:55. Уточняется, что в числе эвакуированных граждан было 10 детей.



Тушением огня занимались 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Они справились с пожаром в 00:09, а в 00:37 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»