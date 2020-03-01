В Екатеринбурге из окна выпал ребенок

20:44 | 10.03.2020

В уральской столице из окна дома выпала 11-летняя девочка. Спасти ребенка врачам не удалось.



По факту случившегося проводит проверку следственный комитет. Согласно предварительным данным, случай не носит криминального характера.



Отметим, инцидент случился в доме на улице

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»