В уральской столице открылась выставка «Лица Екатеринбурга»

20:27 | 10.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась презентация работ победителей и призеров открытого городского конкурса-выставки «Лица Екатеринбурга – 2020», об этом рассказали в администрации города.



Своими работами юные художники показывают свое видение родного города и переживания, связанные с ним. Участниками становились учащиеся детских художественных школ и отделений школ искусств в возрасте от 4 до 18 лет. Победителям конкурса присвоили звания «Лауреат» I, II, III степени, «Дипломант» и вручены соответствующие дипломы.



Посмотреть на работы юных талантов можно будет до 27 марта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»