Хор студентов УрФУ признали одним из лучших в мире

19:14 | 10.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Академический хор студентов УрФУ имени Б.Н.Ельцина занял 93 место в рейтинге немецкого общества INTERKULTUR, об этом рассказали в администрации Кировского района.



Отмечается, что немецкое сообщество INTERKULTUR является мировым лидером по организации международных хоровых конкурсов и фестивалей с 1988 года.



Хор студентов УрФУ возродила в 2003 года Светлана Долниковская. В коллективе выступают 95 студентов, аспирантов и выпускников. С 2006 по 2013 годы хор завоевал 6 Гран-при конкурсов в Австрии, Италии, Чехии и России, а также 17 золотых, четыре серебряных, две бронзовых награды международного и всероссийского уровней.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»