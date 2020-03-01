Новости дня
18:56 | 10.03.2020
Фото: vestivrn.ru
Депутату городской думы Екатеринбурга гособвинитель запросил 7 лет колонии за коррупционное преступление
«Государственный обвинитель в ходе судебного следствия представил доказательства того, что подсудимый, являясь до декабря 2017 года начальником ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области», в период с февраля по апрель 2017 года узнал, что планируется расторжение муниципального контракта между муниципальным бюджетным учреждением и юридическим лицом, заключенного на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивного комплекса в пос. Баранчинский, а также планируется объявление новых торгов на выполнение работ на данном объекте. После чего у него возник умысел на получение взятки за обеспечение победы в торгах коммерческой организации и беспрепятственного исполнения нового контракта. В период с февраля по апрель 2017 года бывший руководитель государственного учреждения вступил в преступный сговор со своим знакомым, договорившись, что последний выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой (посредник) предложит принять участие в торгах с ценой контракта свыше 132 млн. рублей с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в размере 5 % от суммы контракта, что составило 6,6 млн. рублей», - рассказали в прокуратуре.
После этого бывший руководитель ГКУ дал указания подчиненному сотруднику отправить первую часть заявки посреднику, а тот в свою очередь отправил ее представителю строительной компании. Таким образом, обвиняемый предоставил стройкомпании информацию, которая создала преимущественные условия для участия в торгах. Далее между МБУ и стройкомпанией был заключен контракт на реконструкцию спорткомплекса. После этого, для обоснования перечисления денег был подготовлен договор между стройкомпанией и контролируемым подсудимым, на поставку оборудования для обоснования перечисления средств.
Однако руководитель строительной компании добровольно отказался от передачи денег в виде взятки и сообщил о происходящем в правоохранительные органы.
Сегодня в ходе судебных прений по данному уголовному делу государственный обвинитель просил суд назначить бывшему начальнику ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, при этом лишить его права занимать должности на гражданской и муниципальной службе сроком на 5 лет. Знакомому Кагилева, выступившему посредником при передаче денег – наказание в виде 7 лет лишения свободы также с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:18 | 10.03.2020
Уральский «Автомобилист» вылетел из борьбы за кубок Гагарина
20:44 | 10.03.2020
В Екатеринбурге из окна выпал ребенок
20:27 | 10.03.2020
В уральской столице открылась выставка «Лица Екатеринбурга»
19:52 | 10.03.2020
В текущем году в Прикамье все дома престарелых и интернаты для детей-сирот будут подключены к интернету
19:39 | 10.03.2020
В Краснотурьинске полиция задержала свердловчанина, укравшего 7 телефонов из магазина
19:14 | 10.03.2020
Хор студентов УрФУ признали одним из лучших в мире
19:07 | 10.03.2020
Картины пермских художников покажут на выставках в Европе
18:58 | 10.03.2020
В Перми пройдут соревнования робототехников по танковому биатлону
18:56 | 10.03.2020
Депутату городской думы Екатеринбурга гособвинитель запросил 7 лет колонии за коррупционное преступление
18:51 | 10.03.2020
Пермяков приглашают принять участие в полумарафоне Забег.РФ
18:40 | 10.03.2020
Количество осадков в Перми с начала марта уже превысило месячную норму
18:34 | 10.03.2020
Жители Прикамья смогут сообщить о завышенных ценах на медицинские маски или их отсутствие в аптеках
18:22 | 10.03.2020
В Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии Общественной палаты с избиркомом в день голосования об изменении Конституции
18:05 | 10.03.2020
Спортсменка из Екатеринбурга выиграла три медали в Кубке России по конькобежному спорту
18:00 | 10.03.2020
В Серове бизнесмен отделался штрафом за незаконную рубку леса
17:44 | 10.03.2020
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга в Израиль
17:24 | 10.03.2020
В Екатеринбурге сотрудника ДПС задержали во время получения взятки
17:05 | 10.03.2020
По апелляции прокуратуры отменен приговор Североуральского суда, который оправдал обвиняемого в покушении на убийство
16:40 | 10.03.2020
Администрации Екатеринбурга не хватает 600 миллионов рублей на очистку улиц от снега
16:21 | 10.03.2020
Завершаются сроки подписания первых соглашений об изъятии земельных участков в центре Перми
16:16 | 10.03.2020
За праздничные выходные в Свердловской области задержали более 200 пьяных водителей
15:59 | 10.03.2020
Глава свердловского Управления архивов объяснил свои слова о «заслуженно репрессированных жителях»
15:40 | 10.03.2020
На медиафасаде Ельцин Центра покажут сообщения екатеринбуржцев и известных художников
15:26 | 10.03.2020
Свердловское отделение Российского экологического общества объявляет о наборе общественных инспекторов
14:58 | 10.03.2020
ФСБ проверяет свердловский Управтодор
14:26 | 10.03.2020
На Среднем Урале потеплеет до + 10 °С
13:57 | 10.03.2020
Дмитрий Махонин: При прохождении паводка каждый житель Прикамья должен чувствовать себя защищенным
13:52 | 10.03.2020
Из-за разбитых фонарей за Оперным театром в Екатеринбурге подрядчику отказались платить деньги
13:31 | 10.03.2020
В Перми увеличилось количество бесплатных занятий по зумбе
13:29 | 10.03.2020
На Урале пропал мужчина. СК возбудил дело по статье «Убийство»
13:23 | 10.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию и презентации книг
13:04 | 10.03.2020
В Екатеринбурге малолитражка сбила ребенка, который торопился в школу