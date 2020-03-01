Депутату городской думы Екатеринбурга гособвинитель запросил 7 лет колонии за коррупционное преступление

18:56 | 10.03.2020

Фото: vestivrn.ru

В Кировском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении депутата городской думы и бывшего начальника ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» Олега Кагилева и его знакомого. Бывший руководитель государственного учреждения и действующий депутат думы Екатеринбурга обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. 6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в особо крупном размере), а его знакомый – в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Государственный обвинитель в ходе судебного следствия представил доказательства того, что подсудимый, являясь до декабря 2017 года начальником ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области», в период с февраля по апрель 2017 года узнал, что планируется расторжение муниципального контракта между муниципальным бюджетным учреждением и юридическим лицом, заключенного на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивного комплекса в пос. Баранчинский, а также планируется объявление новых торгов на выполнение работ на данном объекте. После чего у него возник умысел на получение взятки за обеспечение победы в торгах коммерческой организации и беспрепятственного исполнения нового контракта. В период с февраля по апрель 2017 года бывший руководитель государственного учреждения вступил в преступный сговор со своим знакомым, договорившись, что последний выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой (посредник) предложит принять участие в торгах с ценой контракта свыше 132 млн. рублей с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в размере 5 % от суммы контракта, что составило 6,6 млн. рублей», - рассказали в прокуратуре.



После этого бывший руководитель ГКУ дал указания подчиненному сотруднику отправить первую часть заявки посреднику, а тот в свою очередь отправил ее представителю строительной компании. Таким образом, обвиняемый предоставил стройкомпании информацию, которая создала преимущественные условия для участия в торгах. Далее между МБУ и стройкомпанией был заключен контракт на реконструкцию спорткомплекса. После этого, для обоснования перечисления денег был подготовлен договор между стройкомпанией и контролируемым подсудимым, на поставку оборудования для обоснования перечисления средств.



Однако руководитель строительной компании добровольно отказался от передачи денег в виде взятки и сообщил о происходящем в правоохранительные органы.



Сегодня в ходе судебных прений по данному уголовному делу государственный обвинитель просил суд назначить бывшему начальнику ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, при этом лишить его права занимать должности на гражданской и муниципальной службе сроком на 5 лет. Знакомому Кагилева, выступившему посредником при передаче денег – наказание в виде 7 лет лишения свободы также с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»