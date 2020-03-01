В Серове бизнесмен отделался штрафом за незаконную рубку леса

18:00 | 10.03.2020

В Серовском районном суде вынесен приговор бизнесмену Рауфу Габибову, который попался на незаконной рубке леса. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Серовского райсуда, мужчина признан виновным по ч.3 ст. 260 УК РФ «(Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.



Ранее, в феврале этого года, также в Серовском райсуде по длругому уголовному делу был вынесен приговор руководителю лесозаготовительной бригады Сергею К. Он незаконно вырубил 45 сосен и 6 осин в Гаринском районе на общую сумму 1 миллион 450 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал полностью, в связи с чем ему назначено условное лишение свободы сроком на два года. Суд также удовлетворил гражданский иск Министерства природных ресурсов и экологии о взыскании ущерба с подсудимого.

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