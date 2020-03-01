«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга в Израиль

17:44 | 10.03.2020

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы из Екатеринбурга в Израиль из-за закрытия страны на карантин в связи с коронавирусом.



Рейсы Екатеринбург – Тель-Авив – Екатеринбург отменяются с 12 марта по 8 апреля. Кроме того, отменены рейсы из Домодедово в Эйлат и обратно, а также из Минеральных Вод в Тель-Авив. Отмечается, что пассажиры могут оформить возврат билетов либо переоформить их на другие даты.



Напомним, что вчера, 9 марта, правительство Израиля приняло решение о введении обязательного двухнедельного карантина для прибывших из других стран.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»