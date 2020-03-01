В Екатеринбурге сотрудника ДПС задержали во время получения взятки

17:24 | 10.03.2020

Фото: СКР по Свердловской области

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего сотрудника ДПС. Как сообщает СКР по Свердловской области, он подозревается в получении взятки.



По версии следствия, вечером четвертого марта у дома по улице Таватуйской в Екатеринбурге подозреваемый получил взятку в размере 30 тысяч рублей от водителя, которого утром первого марта указанный сотрудник ГИБДД остановил за совершение административного правонарушения.



– За данные денежные средства подозреваемый планировал совершить бездействие в виде непривлечения автомобилиста к ответственности. Однако распорядиться полученными деньгами подозреваемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками управления собственной безопасности областного полицейского главка, проводившими оперативно-разыскное мероприятие по изобличению получателя взятки, – рассказали в пресс-службе свердловского СКР.



Сейчас по данному уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»