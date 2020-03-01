По апелляции прокуратуры отменен приговор Североуральского суда, который оправдал обвиняемого в покушении на убийство

17:05 | 10.03.2020

Фото: rvolchansk.ru

Сегодня, 10 марта, по апелляции прокуратуры отменили приговор Североуральского суда, которым был оправдан обвиняемый в покушении на убийство младенца. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



10 декабря прошлого года суд оправдал местного жителя 2002 года рождения в совершении преступления, которое предусмотрено 105 статьей УК РФ (Покушение на убийство малолетнего, 2019 г.р). Такое решение связано с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления.



Прокуратура не согласилась с указанным приговором, считая, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дело. Также причиной апелляции стало существенное нарушение уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела и постановлении приговора.



Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры. Таким образом, уголовное дело возвращено на новое судебное разбирательство в ином составе суда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»