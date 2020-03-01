Администрации Екатеринбурга не хватает 600 миллионов рублей на очистку улиц от снега

16:40 | 10.03.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что городской администрации не хватает денег на очистку улиц от снега и льда. Необходимо еще 600 миллионов рублей.



– На уборку проезжей части третьей и четвертой категории нужно будет 600 миллионов. Где взять эти деньги, будем думать и обсуждать со спикером Гордумы Игорем Володиным, – сообщил Высокинский.



Кроме того, глава Екатеринбурга добавил, что на этой неделе на улицы города должна выйти спецтехника, которая смоет грязь с дорог и тротуаров.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»