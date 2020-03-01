За праздничные выходные в Свердловской области задержали более 200 пьяных водителей

16:16 | 10.03.2020

За прошедшие праздники сотрудники ГИБДД по Свердловской области задержали более 200 пьяных водителей. Об этом veved.ru сообщили в региональном Управлении ГИБДД.



В праздничные выходные инспекторы провели рейдовые мероприятия и сплошные проверки транспорта в целях выявления водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии. Всего за четыре дня – с 6 по 9 марта – было задержано 212 пьяных водителей, 39 из которых отказались от прохождения освидетельствования. Больше всего задержаний было восьмого и девятого марта. В отношении всех задержанных составлены административные материалы. Теперь им грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.



– Среди задержанных водителей оказались 29, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение, в отношении них составлены материалы для привлечения уже к уголовной ответственности, – рассказали в ГИБДД.



Кроме того, инспекторы задержали более 150 водителей, управлявшими машинами без соответствующих прав. Большая часть из них в принципе не получала водительских удостоверений, а остальные были лишены прав за нарушения ПДД.



– Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что вождение в состоянии опьянения, а также водителями, не имеющими или лишенными права управления, не только законодательно запрещено, но и опасно для жизни. Мероприятия по пресечению грубых нарушений ПДД будут продолжены уже в ближайшее время, – добавили сотрудники ведомства.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»