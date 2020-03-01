Глава свердловского Управления архивов объяснил свои слова о «заслуженно репрессированных жителях»

15:59 | 10.03.2020

Фото: Накануне.RU

Глава свердловского Управления архивов Александр Капустин объяснил свои слова о том, что большая часть репрессированных жителей региона заслуженно получили наказание. Как сообщает Накануне.RU, об этом он заявил на пресс-конференции.



Капустин пояснил, что он выразил свое мнение как историк: «Мы никогда не врем, мы говорим, как написано в документах». Также он рассказал, что архивист говорит так, как написано именно в документах, а историк может интерпретировать написанное. Так, в интервью он высказывал свое мнение как историк.



«Я понимаю, почему вызывал гнев, когда сказал, что часть репрессированных пронесла наказание заслуженно, но разве в стране не было шпионов, разве не было предателей? Конечно, для простого человека это всегда горе, ведь у репрессированного почти всегда оставались родные, семьи. Но важно видеть историю не как хочется, а какая она есть на самом деле. Чем лучше мы будем знать реальную историю, тем меньше мы будем совершать ошибок в настоящем», –цитирует главу Управления архивов Накануне.RU.



Кроме того, Капсутин ответил на обвинения в том, что архив не чтит память репрессированных. Он заявил, что архив в течение 15 лет создавал 10-томную книгу памяти жертв репрессий. Также он сообщил, что на данный момент те данные, которыми обладают граждане, очень искажены, а задача архива состоит в том, чтобы «разложить все по полочкам».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»