На медиафасаде Ельцин Центра покажут сообщения екатеринбуржцев и известных художников

15:40 | 10.03.2020

Фото: пресс-служба Ельцин Центра

Сегодня вечером на медиафасаде Ельцин Центра будут показаны сообщения екатеринбуржцев и известных художников. Показывать послания будут на здании в реальном времени.



Как рассказали в пресс-службе Ельцин Центра, инсталляция «Футурологию» является частью международного фестиваля видеоарта «Pixels Fest». Чтобы стать соавтором инсталляции, необходимо отправить смс-сообщение на номер +7 985 770 75 75. Сообщение должно начинаться со слова «pixel», а также не превышать 90 символов.



Послания будут чередоваться с цитатами известных художников, футурологов и ученых. Начало мероприятия – 19:00.



Добавим, что в этом году фестиваль «Pixels Fest» проходит в столицу Урала с 7 по 15 марта. Он создан, для того чтобы расширить рамки цифрового медиаискусства в городе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»