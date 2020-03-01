Жители частного сектора Екатеринбурга подали иски в суд против сноса своих домов

15:17 | 10.03.2020

Фото: Антон Гуськов для ЕАН

Собственники домов, расположенных в частном секторе на Уралмаше, решили оспорить постановление городской администрации о разрешении ООО «Астон. Екатеринбург» подготовить проект межевания и планировки территории квартала улиц Достоевского – Народного Фронта – Уральских Рабочих – Молодежи. Они подали иски в суд, чтобы помешать застройщику, как они считают, сносить их дома.



«Текст постановления предполагает подготовку к совершению юридически значимых действий, а также совершение юридически значимых действий с моей собственностью ответчиком и третьим лицом без моего согласия как собственника, а именно изменение границ и вида разрешенного использования принадлежащего мне земельного участка на основании изменения территориальной зоны, в которой располагается принадлежащий мне земельный участок, с зоны Ж-2 на зону Ж-5 - зона многоэтажной жилой застройки», – цитирует ЕАН один из исков.



Всего в суд подано десять похожих исков. Их рассмотрят 18 марта в Ленинском районном суде.



Напомним, что жители частного сектора на Уралмаше также выходили на митинги против сложившейся ситуации. Аналогичные протесты проходили и в Цыганском поселке, который находится на юго-западе Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»