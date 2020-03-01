ФСБ проверяет свердловский Управтодор

14:58 | 10.03.2020

Фото: 7news.kz

Сотрудники УФСБ проводят проверку Управления автомобильный дорог Свердловской области. Об этом сообщает Znak.com.



Поводом стало заявление экс-сотрудника Управтодора, поданное в прокуратуру Свердловской области и УФСБ. Он заявил, что в Управлении дороги после ремонта были приняты якобы некорректно.



В ходе проверки силовики опрашивают сотрудников Управления и требуют документацию по всем дорожным работам за прошедшие три года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»