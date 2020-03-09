Из-за разбитых фонарей за Оперным театром в Екатеринбурге подрядчику отказались платить деньги

13:52 | 10.03.2020

Мэрия Екатеринбурга отказалась оплачивать более 10 млн рублей компании, которая благоустраивала сквер за Оперным театром. Об этом в ходе объезда города заявил мэр Александр Высокинский.



«Мы подготовили заявление и в прокуратуру, и в следственный комитет. Несоответствие по светоотдаче светильников выявили в рамках пусконаладочных работ. Если выяснится, что подрядчик сделал это осознанно, он не избежит ответственности. Мы еще не выплатили ему порядка десяти миллионов рублей. Делать этого мы не будем, пока все не будет исправлено»,- заявил Александр Высокинский.



Александр Высокинский проверил и плитку перед театром, которую укладывали до глубокой осени, и остался доволен.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»