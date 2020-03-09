На Урале пропал мужчина. СК возбудил дело по статье «Убийство»

13:29 | 10.03.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге без вести пропал Евгений Борисов. 5 ноября 2019 года мужчина ушёл из дома по улице Викулова. С тех пор его местонахождение неизвестно.



Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).



Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, прямые, глаза светлые. На момент исчезновения был одет в серую шапку, тёмную куртку, тёмную спортивную обувь.



Если вам известна местонахождение пропавшего – сообщите об этом по телефонам: 8(343) 356-42-09, 8-912-251-31-81 либо по линии «02».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»