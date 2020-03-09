В Екатеринбурге малолитражка сбила ребенка, который торопился в школу

13:04 | 10.03.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода произошло сегодня утром 10 марта, в микрорайоне Компрессорном в Екатеринбурге. Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, водитель автомобиля «Дэу Матиз» при движении по улице Латвийская допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок бежал в школу на занятия.



В результате происшествия несовершеннолетний получил ушиб правой ноги, после осмотра врачами и отпущен домой.



На данный момент сотрудниками ГИБДД установлено, что транспортным средством управлял мужчина-водитель 1995 года рождения, стаж вождения которого составляет 5 лет. Со слов водителя он двигался со скоростью 20 км/час, при проезде пешеходного перехода остановился, убедившись в безопасности, продолжил движение и неожиданно почувствовал слева удар.



На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции опрошены участники и очевидцы ДТП.





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