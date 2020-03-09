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13:00 | 10.03.2020

Фото: eanews.ru

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле пройдет без зрителей

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин пройдет без зрителей. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.

Как рассказывают представители спортивного комплекса «Аист», приказ пришел из министерства спорта Свердловской области и связан со вспышкой коронавируса в мире.

Министр спорта Леонид Рапопорт подтвердил информацию. Чиновник заявил, что принятые меры нацелены на предотвращение возможных заболеваний как спортсменов, так и болельщиков.

Отметим, мероприятие было запланировано на 14-15 марта в Нижнем Тагиле.

Напомним, ранее стало известно об отмене турнира по дзюдо «Большой шлем» в Екатеринбурге.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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