Организаторы Ural Music Night в Екатеринбурге озвучили хедлайнера диско-площадки

12:34 | 10.03.2020

Фото: egregor1.ru

В центре Екатеринбурга 26 июня появится диско-площадка, на которой прозвучат танцевальные хиты разных стилей и поколений.



В качестве хедлайнера приглашен американский певец Кевин МакКой - некогда фронтмен знаменитой группы Bad Boys Blue, создавшей такие хиты, как «You’re woman» и «Pretty young girl».



Как сообщает пресс-служба фестиваля, на одной сцене с ним выступят российские и зарубежные диско-коллективы, которые превратят пешеходную улицу в огромный танцпол под открытым небом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»