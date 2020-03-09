В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка

11:44 | 10.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Поисковый отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 13-летней Виктории Липиной, которая ушла из дома на Уралмаше 6 марта и не вернулась.



Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза.



На момент пропажи была одета в темно-синюю парку с капюшоном, темные джинсы, темные ботинки, бледно-розовую шапку. При себе имеет черный рюкзак.



Если вам что-либо известно о местонахождении Виктории, просим позвонить по номеру 8-9000-44-02-20 или «02».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»