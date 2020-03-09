В Свердловской области осужден местный житель, убивший пса на глазах у детей

11:30 | 10.03.2020

Фото: berezovskiy.bezformata.com

Березовский городской суд признал 67-летнего Олега Даринцева виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетних).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в июле 2019 года. Тогда соседский пес Каштан подбежал к выгуливающему своего питомца Даринцеву. Собаки сцепились между собой. Обвиняемый поймал собаку по кличке Каштан и, обмотав вокруг ее шеи поводок, нанес удары в живот и по спине животного. Затем подсудимый привязал собаку к забору таким образом, чтобы лишить ее возможности двигаться, после чего нанес не менее шести ударов острием топора по голове, от которых животное погибло.



Все происходящее видели три малолетних ребенка с площадки, которая находилась рядом, и несколько детей наблюдали картину из окон своих домов.



За жестокое убийство собаки на глазах у детей Березовский городской суд оштрафовал Даринцева на 50 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»