Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась сходом наледи на мать с ребенком

11:02 | 10.03.2020

Фото: e1.ru

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга по информации СМИ организовала проверку по факту схода наледи на женщину с ребенком на Уралмаше.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации, екатеринбурженка гуляла по улице Победы с сестрой и двумя детьми, когда на женщину сошла с крыши глыба льда. В результате пострадавшую госпитализировали в горбольницу.



По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении тех должностных лиц, чье бездействие привело к травмированию жительницы города. Известно, что вышеуказанный многоквартирный дом обслуживает АО «Орджоникидзевская УЖК».



В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда: с кровли или козырька балкона одной из квартир. Предварительно, снег с наледью сошел с кровли на углу здания.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»