Супрематический крест в Екатеринбурге не пережил уральскую зиму

Зима в Екатеринбурге уничтожила супрематический крест Покраса Лампаса на Уралмаше.Как оказалось, краска не выдержала сырости, холода и снегоуборочных работ.Арт-объект восстанавливать не станут из-за дороговизны работы. Денег на это сейчас нет. Но власти обещают позже подкрасить нашумевший крест.