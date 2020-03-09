Под Верхней Пышмой пожар тушили шесть часов

10:05 | 10.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в поселке Красный под Верхней Пышмой загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.



Сообщение поступило на пульт диспетчера в 20:10 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 20 спасателей на пяти спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились лишь в 02:15 по местному времени. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»