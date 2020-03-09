Выступление Rammstein в Екатеринбурге подверглось цензуре

09:46 | 10.03.2020

Фото: e1.ru

Долгожданный концерт Rammstein подвергли цензуре незадолго до начала мероприятия, а подростков, купивших билеты, не впустили даже с родителями, несмотря на обещания.



Агентство «Новый день» передает, что выступление легендарной немецкой группы задержали на 40 минут. Зрители простояли в очереди в «Екатеринбург-ЭКСПО» примерно час. А непосредственно перед выходом группы на сцену прозвучало объявление, что часть выступления подверглась цензуре. Некоторые кадры из визуального сопровождения были заменены на черные заставки с надписью censored.



При этом, десятки подростков, которые пришли с родителями, просто не впустили в зал. Однако зрители сообщают, что при покупке билетов обещали пропустить школьников в сопровождении взрослых. Мероприятие проходило под цензом 18+. Организаторы на переговоры не вышли.



В муниципальном центре защиты прав потребителей нам сказали, что вернуть деньги за билеты родителям будет сложно. Однако, если родители докажут, что на кассах обещали пропустить подростков на концерт, тогда они могут попробовать вернуть деньги. Отметим, сейчас родители несовершеннолетних, которые приобрели билеты, собираются судиться с организаторами.



Напомним, что накануне концерта в адрес губернатора Свердловской области поступило обращение с требованием отменить концерт по причине его неэтичности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»