В Екатеринбурге появились воры, которые вскрывают машины и уносят все ценные вещи

09:17 | 10.03.2020

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге на Уктусе автомобильные воры вскрывают машины и вытаскивают из них все ценные вещи. Автовладельцы жалуются, что это происходит каждую ночь: не спасают ни заборы, ни камеры видеонаблюдения. Преступники выбивают стекла, крадут ценное и уходят безнаказанными.



Пострадавший написал в группе «Район Уктус» во вКонтакте, что из его Hyundai Creta ночью 3 марта унесли все ценные вещи и оборудование. Хозяин иномарки живет на переулке Гончарном, 4. Другой пост появился 6 марта, в нем говорилось про вскрытие машины на Рощинской, 21, там закрытый двор с охраной, консьержами, стоят камеры. Но все равно никто ничего не слышал, а преступление совершено.



Всего вскрытыми оказались семь автомобилей.



Отметим, в УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»