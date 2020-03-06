Уральская участница шоу «Холостяк» не попала в Милан из-за коронавируса

20:06 | 9.03.2020

Фото: Инстаграм

Полина Субботина — уральская звезда шоу «Холостяк» — не смогла попасть в итальянский город Милан. Причина такой ситуации —эпидемия коронавируса.



«В общем, чего и следовало ожидать — Милан закрыт. Я не могу попасть в город. Я плачу. Решила ехать в другой город», — рассказала Полина Субботина в Инстаграм.



Отметим, что девушка уже сталкивалась с трудностями, связанными с передвижениями по Европе. В конце февраля она провела 10 часов на границе Швейцарии и Италии из-за вспышки коронавируса .

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»