В Екатеринбурге больше месяца ищут пенсионерку

19:12 | 9.03.2020

В Екатеринбурге уже больше месяца ищут 67-летнюю женщину. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».



Людмила Романовна Берестова ушла из дома еще 1 февраля и до сих пор не вернулась. Приметы пропавший: рост 165 см, нормальное телосложение, светло-серые глаза, светло-русые волосы.



На момент ухода она была одета в светло-коричневый длинный пуховик, черные сапоги и белую шапка. С собой у нее была черная дамская сумка.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Людмилы Романовны, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»