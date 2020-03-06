Новости дня
19:12 | 9.03.2020
В Екатеринбурге больше месяца ищут пенсионерку
Людмила Романовна Берестова ушла из дома еще 1 февраля и до сих пор не вернулась. Приметы пропавший: рост 165 см, нормальное телосложение, светло-серые глаза, светло-русые волосы.
На момент ухода она была одета в светло-коричневый длинный пуховик, черные сапоги и белую шапка. С собой у нее была черная дамская сумка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Людмилы Романовны, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
09.03.2020
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