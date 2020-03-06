Заксобрание утвердило соглашение губернаторов о границе между Свердловской и Челябинской областями

19:01 | 9.03.2020

Фото: Приложение из соглашения о границе

Законодательное собрание Свердловской области утвердило соглашение об описании местоположения границы с Челябинской областью. Протяженность границы составляет 310 километров.



Напомним, что губернаторы регионов Евгений Куйвашев и Алексей Текслер подписали соглашение еще 30 декабря прошлого года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»