В свердловской деревне разберут мост через реку, соединяющий жителей с соседним селом и трассой

18:14 | 9.03.2020

Фото: oblgazeta.ru

В свердловской деревне Заречной завтра, 10 марта, начнут разбирать мост через реку Пышма, который соединяет местных жителей с селом Яр, железнодорожной дорогой и трассой. Власти опасаются, что паводковые воды просто снесут низководный мост.



Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сельчан ознакомили с графиком работы переправы через реку, вручили им памятки с телефонными номерами экстренных служб и администрации управы и листовки с правилами пожарной безопасности.



В МЧС также добавили, что в деревни Заречную и Заселина уже завезен запас продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов. Также проведены социальные выплаты, а связь с населенными пунктами осуществляется с помощью стационарных телефонов и сотовой связи.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»