В Екатеринбурге глыба льда упала на маму с ребенком

17:32 | 9.03.2020

Фото: vk.com

На Уралмаше глыба льда упала с нечищеной крыши на проходящих мимо мать с ребенком.



В группе «Инцидент Екатеринбург» отмечается, что «маме досталось больше, ребенка по касательной задело». Часть глыбы до сих пор свисает с крыши.



Женщине вызвали «скорую».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»