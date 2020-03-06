Стали известны подробности ДТП в Екатеринбурге с участием Lexus

16:55 | 9.03.2020

Фото: издательство «Ночные новости»

За рулем Lexus, который сбил человека в центре Екатеринбурга, а затем загорелся, сидел Александр Бачурин. Информацию подтвердил источник е1.ru в правоохранительных органах и экс-супруга виновника, узнавшая его на видео с места происшествия.



По данным системы СПАРК, Бачурин является совладельцем ООО «ГРОС», занимающейся оптовой неспециализированной торговлей различными товарами от автомобилей и запчастей до полиграфической продукции. Иномарка, фигурирующая в ДТП, принадлежит этой компании.



Напомним, инцидент произошел 8 марта. Lexus на большой скорости сбил человека, после чего, отлетев к парковке, расположенной у здания городской прокуратуры, врезался в столб и загорелся. В машине сгорела женщина, виновника ДТП успели вытащить, сожогами и тяжелыми травмами он был госпитализирован в горбольницу № 23. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, но угрозы для его жизни врачи не видят.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»