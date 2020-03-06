В Екатеринбурге «Автомобилист» при счёте 1:3 проведёт пятый матч плей-офф

16:43 | 9.03.2020

Фото: ХК «Сибирь»

Завтра, 10 марта, в Екатеринбурге состоится встреча «Автомобилиста» и «Сибири». В рамках плей-офф команды уже провели четыре матча.



В настоящее время счёт в серии 1:3. Если победу в пятом матче одержит «Сибирь» – уральцы прекратят борьбу за кубок Гагарина. Если же «Автомобилист» выиграет – команды отправятся в Новосибирск и проведут там шестую встречу.



Тем временем на «Востоке» во второй этап плей-офф уже прошёл «Ак Барс», четыре раза обыгравший «Нефтехимик». В серии «Барыс»-«Металлург» счёт 3:1, и в серии «Авангард»-«Салават Юлаев» счёт 2:2. На «Западе» в следующий этап прошли ЦСКА и СКА. Кроме того, «Йокерит»-«Локомотив» 3:1, «Динамо Мск»-«Спартак» 2:2.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»